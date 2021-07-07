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Dünya ABD'deki felakette ölü sayısı 46 oldu
Dünya

ABD'deki felakette ölü sayısı 46 oldu

ABD'nin Florida eyaletinde 12 katlı binanın kısmen çökmesinin ardından ölenlerin sayısı 46’ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 17:48:00 -
ABD'deki felakette ölü sayısı 46 oldu

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da 24 Haziran’da kısmen çöken 12 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları 14’üncü devam ediyor. Ekiplerin 10 kişinin daha cansız bedenine ulaşmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi. Miami-Dade İtfaiye Şefi Yardımcısı Raide Jadallah kurbanların aile üyelerine verdiği özel bir brifingde, ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sırasında 10 kişinin daha cansız bedenine ulaştığını ifade ederek, enkazın önemli ölçüde kaldırıldığını aktardı. 100’den fazla kişiden ise hala haber alınamıyor.

Fırtına bekleniyor

Yetkililer, 2021 yılının ilk tropikal fırtınası Elsa’nın yaşamı tehdit edebileceğini ve bazı bölgelerde sel meydana gelebileceği konusunda uyardı. Ulusal Kasırga Merkezi, sabah saatlerine Elsa’nın Florida'nın batı kıyısına neredeyse paralel olarak ilerlediğini ve şiddetli yağmur ve rüzgarın iç bölgelere yayıldığını aktardı.
Florida Valisi Ron DeSantis, Hillsborough, Pinellas ve Polk ilçelerinde 26 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı. Vatandaşları kapalı alanlarda jeneratör kullanmamaları konusunda uyaran DeSantis, son 4 yılda, doğrudan fırtına etkilerinden ziyade karbon monoksit zehirlenmesinden daha fazla insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İlk cenaze töreni yapıldı

Çöken binada hayatını kaybedenler için ilk cenaze törenleri bugün düzenlendi. 52 yaşındaki Marcus Guara, 42 yaşındaki Ana Guara ve kızları 10 yaşındaki Lucia ile 4 yaşındaki Emma için St Joseph's Katolik Kilisesinde tören gerçekleştirildi. Marcus Guara'nın cansız bedeni binadaki çökmeden 2 gün sonra bulunurken, Ana Guara ve iki kızına ise 4 gün sonra ulaşılabilmişti.

Öte yandan, binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, 2018 tarihli raporda 40 yıllık binanın yeraltı otoparkında ve havuz güvertesinin altında "büyük yapısal hasar" belirtileri tespit edildiği vurgulanmıştı.

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