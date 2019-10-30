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Dünya

Yer yarıldı yerin içine girdi!

ABD'de kırmızı ışıkta bekleyen bir yolcu otobüsü, yolda oluşan çukura düştü. Şoför ve bir yolcu güvenli şekilde otobüsten çıkarıldı.

2019-10-30 10:25:00 -
Yer yarıldı yerin içine girdi!

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta beklerken yolda oluşan çukura düştü. Şoför ve bir yolcu güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldı.

Kırmızı ışıkta bekliyordu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde bir yolcu otobüsü çukura düştü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüsün kırmızı ışıkta durduğu sırada yolda çökme meydana geldiği ve otobüsün arka kısmının çukura düştüğü belirtildi.

Şoför ve yolcu güvenli şekilde çıkarıldı

Olay anında otobüste yalnızca şoför ile bir yolcunun bulunduğu, her ikisinin de güvenli bir şekilde otobüsten çıkarıldığı bildirildi. Şoförün kazada yaralanmadığı, yolcunun ise hafif yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Kazanın ardından otobüs yoldan çekiciyle kaldırıldı.

 

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