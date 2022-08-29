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Dünya ABD'de yine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de yine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Oregon eyaletindeki bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 09:35:00 -
ABD'de yine silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.

Olay, Oregon eyaletinin başkenti Salem'in 210 kilometre güneydoğusunda, Deschutes Nehri üzerindeki küçük bir şehir olan Bend'deki Forum Alışveriş Merkezi'ndeki bir süpermarkette meydana geldi.

ABC News saldırı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Bend Polis Departmanı ABC News'e verdiği demeçte, şüphelinin de ölenlerin arasında yer aldığı bilgisine yer verdi.

ABD basını yaralıların da olduğunu duyurdu.

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