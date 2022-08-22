ABD'de yine polis şiddeti! Etraftakiler dayanamayıp müdahale etti
ABD'de 3 polis, şüphelendikleri şahsa şiddet uyguladı. Çevredekiler dayanamayıp müdahale ederken, polisin o vatandaşlara da hırçın davrandığı görüldü. Söz konusu polisler açığa alındı.
ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 polisin 27 yaşındaki Randall Worcester'ı darp ettiği anların videosu kan dondurdu. Randall Worcester'ı 3 polisin defalarca yumrukladığı ve birkaç kez kafasını beton zemine çarptığı kameraya yansıdı.
ABD saati ile Pazar günü sabah 10:40 sıralarında Crawford County, Mulberry'de bir marketin önünde meydana gelen olayın ardından Worcester hastanedeki kontrollerinin ardından hapishaneye gönderildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından orantısız güç kullanımı konusunda soruşturma açıldı. Polisler görevden uzaklaştırılırken Arkansas Valisi Asa Hutchinson olayın araştırılacağını söyledi.
Görüntüleri çeken şahısların dayanamayıp polise müdahale etmek istemesi, polisin sert çıkıp arabasına binmesini söylemesi de görüntülere yansıdı.