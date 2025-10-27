ABD’de yine baba-oğul başkanlık dönemi mi yaşanacak? Trump'ın oğlundan adaylık sinyali!

ABD, Eric Trump’ın açıklamalarını konuşuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk karısı Ivana Trump'dan olan en küçük çocuğu Eric, ileriki yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini belirtmesi büyük yankı uyandırdı.

Eric Trump, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği röportajda, anı kitabı "Under Siege" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gelecekte seçimlerde başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan oğul Trump, "Asla bilemezsiniz. Asla ve asla hiçbir şeye hayır demeyin." sözleriyle yanıt vermesi dikkat çekti.

Oğul Trump, ileride başkanlık seçimlerinde aday olabileceği imasında bulunarak, "Sanırım istersem yapabilirim ama bakalım ne olacak." ifadelerini kullandı.

ABD’de yaşanan baba-oğul başkanlık dönemleri

ABD’de daha önce iki kez baba-oğul başkanlık dönemi yaşandı. İlk olarak 1797-1801 yıllarında John Adams, ülkenin 2. Başkanı olarak görev yaptı. Oğlu John Quincy Adams ise 1825-1829 yıllarında ülkenin 6. Başkanı oldu.

İkinci baba oğul dönemi ise yakın tarihte gerçekleşti. George Herbert Walker Bush, ABD’nin 41. Başkanı olarak 1989-1993 yıllarında görev yaptı. Oğlu George Walker Bush ise 2001-2009 yıllarında ülkenin 43. Başkanı olmuştu.