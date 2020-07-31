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Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 155 bin 330'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 17:04:00 -
ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 155 bin 330'a yükseldi.
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