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Aktüel ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863 artarak 202 bin 266'ya yükseldi.
Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863 artarak 202 bin 266'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:03:53 -
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 863 artarak 202 bin 266'ya yükseldi.
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