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Aktüel

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:04:20 -
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e yükseldi.
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