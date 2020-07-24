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Ekonomi

ABD'de yeni konut satışları 13 yılın en yüksek seviyesinde

Ülkede yeni konut satışları, haziranda yüzde 13,8 artışla 776 bine çıktı ve Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı - Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla toparlanmaya devam eden konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 4 artışla 700 bine yükselmesi yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 17:57:01 -
ABD'de yeni konut satışları 13 yılın en yüksek seviyesinde

WASHINGTON (AA) - ABD'de yeni konut satışları, haziranda aylık yüzde 13,8 artışla 776 bine yükseldi ve Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satışları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 113,8 arttı. ABD'de bu dönemde 776 bin yeni konut satıldı.

Ekonomik normalleşme ve düşük faiz oranlarının etkisiyle mayısta yakaladığı toparlanma eğilimini sürdüren yeni konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 artışla 700 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,9 arttı.

Ayrıca, mayıs ayına ilişkin yeni konut satış rakamları, 676 binden 682 bine revize edildi.

ABD'de haziran ayında satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 5,6 artışla 329 bin 200 dolara yükseldi.

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