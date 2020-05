ABD'de yayılan Kovid-19'un New York kaynaklı olduğu iddia edildi

New York Times gazetesi, New York'ta mart başında görülen Kovid-19 salgının ülkedeki enfeksiyonların ana kaynağı olduğunu ileri sürdü - Ülke genelinden toplanarak incelenen virüsün mutasyon izlerinin, yüzde 60-65 oranında New York kökenli çıktığı kaydedildi