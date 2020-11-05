ABD'de yaşayan Müslümanlar hangi adayı destekledi?

Amerika'nın en geniş Müslüman sivil toplum organizasyonlarından Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), “2020 Müslüman Seçmen Başkanlık Seçimi Çıkış Anketi” başlıklı bir çalışmayı paylaştı.

Verilere göre, 59. başkanlık seçimlerinde bir milyondan fazla Müslüman seçmenin oy kullanırken, bu oyların yüzde 69’u Biden’a, yüzde 17’si de Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a gitti.

Raporda, 2016 seçimlerinde Müslüman seçmenlerden yüzde 13 oy alan Trump’ın bu seçimlerde oyunu yüzde 4 artırdığı belirtildi.

CAIR Başkanı Nihad Awad, Müslüman toplumu içinde seçimlere katılımın bu yıl yüzde 84 oranında olduğunu dile getirerek, “Amerikan Müslüman toplumunun, ülkedeki yerel, eyalet ve ulusal seçimlerin sonuçlarını etkileme konusunda kayda değer bir yeri olduğu kabul edildi.” tespitinde bulundu.

ABD’de yaklaşık 3 milyon 450 bin Müslüman'ın yaşadığı, ülke nüfusuna oranla bu sayı yüzde 1,1 gibi küçük bir orana denk gelse bile çoğunun “salıncak eyalet” denilen bölgelerde yerleşik olması nedeniyle oylarının etkili olduğu söyleniyor.