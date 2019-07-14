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ABD’de yargı skandalı!

Oyun içinde oyun bitmiyor. Yeni bir yargı skandalı haberi ABD’den geldi. FETÖ’nün ABD ayağını araştıran eski Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) başkanı ve Trump’ın milli güvenlik güçleri danışmanları terörist başı Gülen’e komplo kurmakla suçlandı. 17 Aralık 2018’de yayınlanan davanın ilk duruşması 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde.

14 Temmuz 2019 Pazar 23:15
ABD’de yargı skandalı!

 yeniakit.com.tr  Özel 

Trump ve ekibini araştıran ABD’li özel yetkili savcı tarafından hazırlanan iddianamede terörist başı Gülen “hayırsever”, “imam” ve “yazar” olarak yerini alırken, FETÖ aleyhine lobi faaliyetleri yürüten Ekim Alptekin, Gülen’e komplo kurmakla suçlandı.
Eski TAİK Başkanı Ekim Alptekin’in sahibi olduğu Hollanda merkezli Inovo BV şirketi, Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’e ait olan Flynn Intelligence Group ile FETÖ’yu araştırmak üzere üç yıl önce sözleşme yaptı. Türk İşadamı Ekim Alptekin’nin FETÖ'ye karşı çalışmaları “Fethullah Gülen’e komplo kurmak” olarak gösterilmeye çalışılıyor.

Trump’a yakın kişiler tarafından yapılan araştırma sonucu FETÖ’nün karanlık yüzü ABD’de anlatılmaya ve yazılmaya başlandı. Süreç Fetullahçı Terör Örgütü'nün aleyhine devam ederken, medya üzerinden yapılan çalışmalar hakkında dezenformasyon yayılmaya başlandı ve özel yetkili savcı kumpas dava için düğmeye baştı.

FETÖ merkezli açılan cepheye, Trump karşıtlarının verdiği destek sonucunda, önce mücadeleyi veren kişiler etkisizleştirildi, ve ardından topyekun Türkiye’yi hedef alan kirli bir kampanyaya dönüştürüldü. Dezenformasyon kampanyasına Trump karşıtı medya tam destek verdi.

FETÖ’nün karanlık yüzü ve yolsuzlukları ABD’de deşifre olmaya başlamışken, Trump’ın eski danışmanları Michael Flynn ve ortağı Bijan Kian ile birlikte çalışan Türk işadamı Ekim Alptekin hakkında soruşturma başlatıldı. Hemen ardından Flynn Intelligence Group‘a Inovo tarafından yapılan ödemenin Türk hükümeti tarafından yapıldığı yalanı ortaya atıldı.

Çalışmaların tamamı yasal olmasına rağmen, ve ilgili kişilerin bunu defalarca açıklamasına karşın, algı operasyonları aralıksız sürdü.

Türkiye ile Flynn Intelligence Group arasında hiçbir ilişki olmamasına rağmen, FETÖ tarafından başlatılan algı operasyonları aralıksız yürütüldü. Oluşturulan kamuoyu ile Trump ve yakınlarına karşı 28 şubat vari bir mücadele yürütüldü. Özel yetkili savcılığın taraflı tutumu Trump’a yakın çevreler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi. FETÖ’ye karşı yürütülen faaliyetlerin Türkiye adına yapılıyormuş algısının savcı tarafından bilinçli bir şekilde ileri sürülmesine davanın hakimi Anthony Trenga da tepki gösterdi ve “ödeme Türkiye tarafından” yapıldı tezinin duruşmada kullanılmasını yasakladı.

Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki diğer suçlamalarla beraber yürütülen soruşturmanın sonucunda cezanın hafifletilmesi için savcılık ile anlaşma yoluna gitti, Rusya ve Türkiye ile ilişkileri hakkında daha önce yanlış beyanlarda bulunduğunu “kabul” etti. Savcılığın delilsiz iddialarına destek veren beyanlarda bulununca, Flynn önce ceza almaktan kurtuldu. Ancak geçen hafta yaşanan şok gelişme ile Flynn ifadesini geri çekti ve avukatı savcıya “müvekkilimin yalan söylemesini istiyorsunuz” dedi. Bunun üzerine S400 üzerine de Türkiye’yi haklı bulan ABD Başkanı Trump, Flynn’in avukatını Twitter üzerinden tebrik etti.

Duruşma tarihi kumpası belgeledi

Ekim Alptekin’in duruşması 15 Temmuz’da olması Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un tepkisini çekmişti. Altun, 13 Temmuz’da yapılan açıklamada “Türkiye’nin Trump hükümeti üyeleri ile yasal iletişimlerin suç gibi gösterilmesini” de kınadı. Duruşma tarihinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi tarihine denk getirilmesi oyunun ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi. Söz konusu iddianamede terörist başı Gülen “hayırsever”, “imam” ve “yazar” olarak yerini alırken, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde FETÖ ile mücadele edenlerin, Gülen’e komplo kurmak suçlamasıyla yargılanmaları yarın başlayacak.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 23:15
  1. Ekim Alptekin
  2. Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn
  3. Michael Flynn
  4. FETÖ
  5. Fetullahçı Terör Örgütü
  6. 15 Temmuz
  7. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
  8. FETÖ ile mücadele

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 28 dk önce
    Hadi Oradan Yalancı Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • CEVAT CEVAT 30 dk önce
    SEYTAN IBLIS.....DUNYA GÖZUYLEN SEYTANI IBLISILAGIM PISLIGINISEYTAN YAHUDI NIN P.I.C.I.N.I....GitmekISTEYEN FETO.....PICINE BAKSIN VELSNET ETSIN....ALLAH LANET ETSIN..........ALLAH BELASINI VERSIN.........CIAVE MOSSADAJANIKÖPEGI......ARKASINDAN V.U.R.D.U.R.A.N.....OROSPU PICI............SURATI TUVALETIN ICIGIBI.......

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