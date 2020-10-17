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Aktüel ABD'de Venezuelalı mültecilerin yasalara aykırı şekilde sınır dışı edildiği iddiası
Aktüel

ABD'de Venezuelalı mültecilerin yasalara aykırı şekilde sınır dışı edildiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-10-17 11:02:02 -
ABD'de Venezuelalı mültecilerin yasalara aykırı şekilde sınır dışı edildiği iddiası

ANKARA (AA) - ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, ocak ve mart arasında yüzlerce Venezuelalı mülteciyi kanunlara aykırı şekilde sınır dışı ettiği öne sürüldü.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Senatör Bob Menendez, Dışişleri Bakanlığından edindiği bilgilere göre, ocak ile mart arasında çok sayıda Venezuelalı mültecinin, herhangi bir gerekçe öne sürülmeksizin, Trinidad Tobago üzerinden yapılan gizli uçak seferleriyle ülkelerine iade edildiğini açıkladı.

Yasal olarak "geçici koruma statüsü" verilmesi gereken mültecilerin sınır dışı edilmesinin hem iltica kanunlarına hem de 2019 sonunda Venezuela'ya getirilen uçuş yasağına aykırı olarak yürütüldüğüne dikkati çeken Senatör Menendez, Dışişleri, Ulaştırma ve İç Güvenlik bakanlıklarından olayın aydınlığa kavuşturulmasını talep etti.

Trump yönetimi daha önce de binlerce Meksikalı mülteciyi, yasa dışı sınır dışı etmekle suçlanmıştı.

ABD kanunlarına göre, ülkeye iltica başvurusunda bulunanların sınır dışı edilmesi ancak mahkeme kararıyla mümkün olabiliyor.

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