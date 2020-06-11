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Ekonomi

ABD'de üretici fiyatları mayısta beklentinin üzerinde yükseldi

Ülkede üretici enflasyonu, mayısta aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 0,8 azaldı - Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,1 artması ve yıllık yüzde 1,2 azalması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 16:27:30 -
ABD'de üretici fiyatları mayısta beklentinin üzerinde yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta aylık yüzde 0,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Bu ayda piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren endeks, nisanda ise aylık yüzde 1,3 azalış kaydetmişti.

Üretici fiyatları, mayısta yıllık bazda ise yüzde 0,8 azaldı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 1,2 düşmesini bekliyordu.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de mayısta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık yüzde 0,4'lük azalış kaydetti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

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