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Dünya ABD'de uçak düştü: Ölüler var
Dünya

ABD'de uçak düştü: Ölüler var

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ABD'de uçak düştü: Ölüler var

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.

ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Yetkililer, Alaska'nın Anchorage kentinden hareket eden "Piper PA-24" tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü duyurdu.

Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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