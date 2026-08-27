ABD'de uçak düştü: Ölüler var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü. Yetkililer, Alaska'nın Anchorage kentinden hareket eden "Piper PA-24" tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü duyurdu.
Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.