ABD'de Türk Konsolosluğu'ndan korkutan uyarı: Artık çok geç!

Son 100 yılda Florida'yı vuran en güçlü kasırgalardan biri olan Michael, saatteki hızı 250 km'yi bulan rüzgârla ve şiddetli yağışla karaya ulaştı. 4. kategorideki (tahrip gücü yüksek) kasırga, ilk olarak Mexico Beach'i vurdu. Florida'nın yanı sıra Alabama, Georgia, Kuzey ve Güney Carolina'da olağanüstü hâl ilan edildi.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Florida Valisi Rick Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi. Doğu Yakası'nda 30 milyon kişinin kasırgadan etkilenmesi bekleniyor.

ABD'de günlerdir alarmda beklenen Michael Kasırgası karaya ulaştı.

Michael Kasırgası, yerel saatle 13.00'te (TSİ 20.00) Florida eyaletinin Panama City sahiline ulaştı.

Kasırganın ve getireceği rüzgarların Florida haricinde Alabama, Georgia, Mississippi, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini de etkileyeceği uyarısı yapıldı.

5. Seviyeye çıkması bekleniyor

Kasırganın, şiddetini daha da artıracağı ve hızının saatte 233 kilometreyi geçerek 5. kategoriye yükselebileceği uyarısı yapılıyor. Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi.

Türk Konsolosluğundan Michael Kasırgası uyarısı

ABD'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu Florida kıyılarında etkili olmaya başlayan Michael Kasırgası sebebi ile uyarıda bulundu.

Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Hava üssü tahliye edildi

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Türkiye'nin Miami Başkonsolosluğu Florida kıyılarında etkili olmaya başlayan Michael Kasırgası sebebi ile vatandaşlara sosyal medya hesabı üzerinden uyarıda bulundu.

Konsolosluk, yetkililerin yaptığı ikazlara uyulması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunurken kasırganın etkili olacağı bölgelerde açılan sığınaklara ilişkin bilgileri takipçileri ile paylaştı.

1992'den bu yana en güçlüsü

Michael Kasırgası'nın, Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Michael Kasırgası geçen pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.