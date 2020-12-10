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Dünya ABD'de tüm eyaletlerde başkanlık seçimleri resmileşti
Dünya

ABD'de tüm eyaletlerde başkanlık seçimleri resmileşti

ABD'de 50 eyaletin tamamında seçim sonuçları tescil edildi. Joe Biden, 306 delege ile başkanlık için gereken 270 delegeye ulaşan aday olurken, Trump 232 delege aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:23:00 -
ABD'de tüm eyaletlerde başkanlık seçimleri resmileşti

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından pazartesi tüm eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkent Washington DC'ye gelerek oyunu kullanacak.

Bugün itibarıyla ülkedeki 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, kendi seçim sonuçlarını tescil ederek, sonuçları resmileştirdi.

Buna göre, Demokratların başkan adayı Joe Biden 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranına ulaştı. ABD'nin mevcut başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kaldı.

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