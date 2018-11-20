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ABD'de Trump'ı zora sokacak hamle!

ABD'li Demokrat senatörler, ABD Başkanı Donald Trump’ın başının hayli ağrımasına sebep olacak.Bazı senatörler Başkan Donald Trump'ın eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yerine vekil olarak Matthew Whitaker'ı getirmesini engellemek için dava açtı.

20 Kasım 2018 Salı 06:29
ABD'de Trump'ı zora sokacak hamle!

Demokrat senatörler davaya gerekçe olarak, Sessions'ın Özel Kalem  Müdürü olan Whitaker'ın, Senatonun Hukuk Komitesinden onay almadan atanmasını  gösterdi.

 

Davayı açan Demokrat senatörler Richard Blumenthal, Sheldon  Whitehouse ve Mazie Hirono, atamanın ABD Anayasası'na aykırı olduğunu belirtti.

Senato Hukuk Komitesinin tüm Demokrat üyeleri tarafından da  desteklenen davanın dilekçesinde, "Senato, Whitaker'ın Adalet Bakanlığının en  yüksek pozisyonuna atanması şöyle dursun, federal hükümetin herhangi bir ofisinde  görev yapabilmesi için bile karar vermedi." ifadesi kullanıldı.

 

Kongrede yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü  Demokratların ele geçirmesinin ardından Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın  görevine son vermişti.

ABD basınında konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Trump'ın  Sessions'ın görevine son vermesine, özellikle kendisi hakkında yürütülen Rusya  soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti.

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevine geçici olarak Bakan Yardımcısı  Rod Rosenstein yerine Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker'ı getirmesinin nedeni  ise Whitaker'ın Rusya soruşturmasına karşı aldığı sert pozisyon olarak görülüyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 06:29
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