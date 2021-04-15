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Dünya ABD'de ticari gemi alabora oldu: 12 kişi kayıp
Dünya

ABD'de ticari gemi alabora oldu: 12 kişi kayıp

ABD’nin Louisiana eyaleti açıklarında ticari bir geminin alabora olması sonucu yürütülen çalışmalarda 6 kişi kurtarılırken, 12 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 01:37:00 -
ABD'de ticari gemi alabora oldu: 12 kişi kayıp

ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında 18 mürettebatı bulunan ticari gemi alabora oldu. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, telsizden acil durum bildirimi alındığı, bölgede sürdürülen çalışmalar sonucu 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi. İki sahil güvenlik gemisinin birer kişiyi kurtardığı, sivil teknelerle ise 4 kişinin sudan çıkarıldığı aktarıldı. Kayıp durumda olan 12 kişinin bulunabilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

 

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