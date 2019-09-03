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ABD'de teknede yangın: 4 ölü

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 30 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

03 Eylül 2019 Salı 00:14
ABD'de teknede yangın: 4 ölü

LOS ANGELES (AA) - ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Mark Barney, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, yangında 4 kişinin öldüğünü, 30 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğünü kaydetti.

Beşi mürettebat toplam 39 kişinin bulunduğu dalış teknesindeki yolcuları arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Barney, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.

Sözcü, teknenin güverte biriminde görevli 5 kişinin gece çıkan yangını fark etmelerinin ardından denize atlayarak kurtulduğunu ancak uykuda olan 30 yolcunun batan teknede kalmış olabileceğini kaydetti.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, teknedeki bir propan tüpünün patlaması sebebiyle yangının çıktığı ve teknenin battığı iddia edildi. Ancak yetkililer tüp patlamasını henüz teyit etmedi.

İlk açıklamayı yapan ABD Sahil Güvenlik Biriminden Matthew Kroll, 20 metre uzunluğundaki dalış teknesinde güvertenin üzerinde uyuyan 5 görevlinin kurtarıldığını, güverte altında kalan 33 kişiden ise halen haber alınamadığını aktarmıştı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 00:14
  1. ABD
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