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ABD'de süpermarkette silahlı saldırı
Dünya ABD'de süpermarkette silahlı saldırı
Dünya

ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:56:00 -
ABD'de süpermarkette silahlı saldırı

Palm Beach Bölge Şerifi ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Royal Palm Beach şehrinde bulunan Publix süpermarkette bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiği kaydedildi.

Olay yerine intikal eden polisin saldırı alanında, biri kadın ve biri çocuk 3 kişiyi ölü bulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının nedeni ve zanlının kimliği konusunda bilgi verilmedi fakat yerel güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğu ifade edildi.

 

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