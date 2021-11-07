  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 374 artışla 754 bin 311’e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 18:32:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 29 bin 185 artışla 46 milyon 466 bin 504'e çıktı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 374 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam ölü sayısı 754 bin 311'e ulaştı.

California 4 milyon 959 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 260 bini aşan vakayla Teksas ve 3 milyon 701 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 72 bin 511 ile ilk sırada bulunuyor, bu rakam Teksas'ta 71 bini, Florida'da 60 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,6'sına en az bir doz, yüzde 68,2’sine ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 12’sine ise takviye dozu yapıldı.

Ülkede 223,2 milyondan fazla kişiye ilk doz, 193,6 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 23,1 milyondan fazla kişiye ise takviye dozu aşı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar
Siyaset

İYİ Parti'de bir skandal daha! Şimdi de korucuları hedef aldılar

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına ettiği galiz küfürün yankıları sürerken, söz konus..
İsmail Demir duyurdu: Hedef ilk 10!
Teknoloji

İsmail Demir duyurdu: Hedef ilk 10!

750 proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "2023 vizyonumuz çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma san..
Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?
Spor

Türkiye-Cebelitarık maçı ne zaman? Milli maç ne zaman?

Milli maç ne zaman hangi kanalda? 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay