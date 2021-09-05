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ABD'de son korona bilançosu açıklandı
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Dünya ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Dünya

ABD'de son korona bilançosu açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 127 artarak 647 bin 720'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 17:10:00 -
ABD'de son korona bilançosu açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 39 milyon 877 bini aştı. Virüs nedeniyle son 24 saatte 127 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 647 bin 720'ye çıktı.

California, 4 milyon 411 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 701 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 352 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 66 bin 383 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 58 bin 272, New York'ta 54 bin 378 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 74'ünden fazlasına en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 206 milyon 908 binden fazla kişiye ilk doz, 175 milyon 968 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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