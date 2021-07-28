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Dünya ABD'de son bilanço açıklandı: Yüzlerce yeni ölüm
Dünya

ABD'de son bilanço açıklandı: Yüzlerce yeni ölüm

ABD'de son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 304 arttı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 17:17:00 -
ABD'de son bilanço açıklandı: Yüzlerce yeni ölüm

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 71 bin 920 artışla 34 milyon 608 bin 322'ye yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 304 artarak 611 bin 316 oldu.

California, 3 milyon 927 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 96 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 292 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 611, Texas'ta 53 bin 78 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 188 milyon 996 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 312 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 31 milyon 484 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 749 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 551 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 422 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

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