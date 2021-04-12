  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de son bilanço açıklandı
Dünya

ABD'de son bilanço açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 284 artarak 562 bin 67'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:14:00 -
ABD'de son bilanço açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 642 artarak 31 milyon 198 bin 546'ya yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 284 artarak 562 bin 67'ye çıktı.

California 3 milyon 700 binden fazla vaka ve 60 bin 452 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 826 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 124 binden fazla vakayla Florida izliyor.

72 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 119 milyondan fazla kişiye ilk doz, 72 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 527 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 482 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 353 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 209 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber

TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu için sezon finali kararı çıktı.
İtalyanlar Türk tokadını yedi
Dünya

İtalyanlar Türk tokadını yedi

Küstah Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik “Diktatör” ifadesi Roma’ya pahalıya patladı. La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, D..
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay