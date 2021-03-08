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Dünya ABD'de son bilanço açıklandı
Dünya

ABD'de son bilanço açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 666 artarak 525 bin 35'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 18:14:00 -
ABD'de son bilanço açıklandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 46 bin 455 artarak 28 milyon 999 bin 705'e yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 666 artarak 525 bin 35'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 599 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 695 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 944 binden fazla vakayla Florida izliyor. ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 220 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 335 ile New York ve 45 bin 315 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 229 binden fazla vakayla Hindistan ve 11 milyon 19 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 157 binin, Brezilya'da da 265 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 90 milyon 351 bini geçtiğini duyurdu. CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 58 milyon 873 binden fazla kişiye ilk doz, 30 milyon 686 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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