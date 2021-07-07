ABD'de son bilanço

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 25 bin 63 artışla 33 milyon 748 bin 886'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 375 artarak 605 bin 942 oldu.

California, 3 milyon 824 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 6 bini aşkın vakayla Teksas ve 2 milyon 381 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California, 63 bin 722 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 711 ve Teksas'ta 52 bin 506 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, 182 milyon 714 binden fazla kişiye ilk doz, 157 milyon 636 binden fazla kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 30 milyon 663 bini aşkın vakayla Hindistan ve 18 milyon 855 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 526 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 404 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.