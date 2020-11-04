ABD'de sokaklar karışmaya başladı
Beyaz Saray önünde Başkan Donald Trump karşıtı gösteriler başladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sokaklarında yavaş yavaş kalabalıklar toplanmaya başladı. Özellikle Wahsington'da büyük kitleler toplanıyor.
Beyaz Saray önünde Başkan Donald Trump karşıtı gösteriler başladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sokaklarında yavaş yavaş kalabalıklar toplanmaya başladı. Özellikle Wahsington'da büyük kitleler toplanıyor.
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