ABD'de şok istifa! Resmen açıkladı ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ABD'de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Rusya soruşturması dosyasını resmen kapattığını ve Adalet Bakanlığındaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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