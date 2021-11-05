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Dünya ABD'de skandal! Soros dahil milyarder ve multimilyonerlere yardım çeki gönderilmiş
Dünya

ABD'de skandal! Soros dahil milyarder ve multimilyonerlere yardım çeki gönderilmiş

ABD'de aralarında George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, yardım çeki gönderildiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 00:49:00 -
ABD'de skandal! Soros dahil milyarder ve multimilyonerlere yardım çeki gönderilmiş

ABD'de, aralarında iş insanı George Soros'un da bulunduğu en az 18 milyardere ve 270 multimilyonere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşük gelirlilere yapılan para yardımlarından gönderildiği bildirildi.

İki üç defa yardım çeki gönderilmiş

ProPublica'nın ABD Vergi Dairesi kayıtlarına dayandırdığı habere göre, Soros'a, vergi sistemindeki boşluklardan kaynaklı nedenlerle yıllık kazancı en fazla 75 bin dolar olan kişilere yapılan 1200 dolarlık teşvik çeklerinden 2 veya 3 defa yollandığı tespit edildi.

Aynı kayıtlara göre, aralarında Irak'ta katliamlara karışmakla eleştirilen özel güvenlik şirketi Blackwater'ın eski CEO'su Erik Prince, Lehman Brothers'ın eski CEO'su Dick Fuld gibi kamuoyunda tanınan zenginlerin de bulunduğu 18 milyardere ve 270 multimilyonere söz konusu teşvik çeklerinden gönderildi.

Haberde, Soros'un net varlığının 9 milyar dolara yakın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Soros'un sözcüsünden açıklama

Soros'un sözcüsü, ortaya çıkan yardımlarla ilgili "George, teşvik çeklerini geri gönderdi. O kesinlikle böyle bir talepte bulunmadı." açıklamasında bulundu.

 

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