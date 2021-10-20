ABD'de skandal! İlk sapkın oramiral yemin etti

Independent'in haberine göre, hali hazırda ABD'nin halk sağlığından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten sapkın Rachel Levine, Kovid veya doğal felaketler gibi sağlık krizlerine müdahale için hükümete bağlı sağlık çalışanlarını gönderen 6 bin kişilik ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'nde amiral oldu.

Sapkın Levine, "ABD Halk Sağlığı Hizmeti Muvazzaf Birliği'nin ilk kadın amirali ve 8 üniformalı hizmetin ilk açık trans oramirali olarak hizmet etmekten onur duyuyorum." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Sapkın Amiral Levine, "Bu çok önemli bir fırsat. Yapabileceğim etki ve temsil ettiği şeyin tarihi doğası sebebiyle bu rolü üstlenmek bir onur. Benden önceki hem bilinen hem de bilinmeyen LGBTQ+ bireylerin açtığı yoldan ilerliyorum. Çeşitlilik bizi daha güçlü kılıyor." şeklinde küstah iddialarda bulundu.

Sapkın Amiral Levin, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.