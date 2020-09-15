ABD'de siyahi Amerikalının gözaltına alınırken ölümü nedeniyle polis şefi kovuldu

ROCHESTER (AA) - ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester kentinde siyahi Amerikalı Daniel Prude'un martta gözaltına alınması esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Rochester Polis Şefi görevden alındı.

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, basın toplantısında, Prude'un ölümüyle ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından geçen hafta istifa ederek emekliye ayrılmak isteyen 20 yıllık kıdemli Polis Şefi La'ron Singletary'ın görevine son verildiğini, Rochester Baş Avukatı Tim Curtin ile İletişim Direktörü Justin Roj'un da denetlemeyi baştan savma yaptıkları gerekçesiyle 30 gün ücretsiz açığa alındığını söyledi.

Warren, denetleme sonucunda bunun, Rochester Emniyet Müdürlüğünün her tarafına yayılmış bir sorun olduğunu gördüklerini kaydederek, Prude'un ölümüyle ilgili kent içinde bir denetleme yapılmasını da istediğini belirtti.

Eyalet hükümetinin her kademesinde bu olayı ele alanların Prude'un ölümünü yeteri kadar ciddiye almadığına dikkati çeken Warren, kendininkiler de dahil tüm başarısızlıklardan dolayı Prude'un ailesinden ve toplumdan özür dilediğini ve belediye başkanı olarak bu hatayı üstlendiğini dile getirdi.

Siyahi Prude'un, mart ayında gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Rochester Polis Şefi Singletary 8 Eylül'de istifa ederek emekliye ayrılmak istediğini duyurmuştu.

Singletary, yayımladığı bildiride, "Dışarıdaki varlıklar karakterimi yok etmeye çalışırken oturup bekleyemeyeceğim için emekliye ayrıldım. Geçen hafta yaşanan olaylar karakterimi ve güvenilirliğimi yok etme girişimidir." ifadesini kullanmıştı.



- Medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı

Ailesi tarafından ay başında paylaşılan görüntülerde, sokakta çıplak şekilde teslim olan Daniel Prude'un, polisin uyarısının ardından kendisine verilen talimatlar doğrultusunda yere yattığı, ellerinin arkadan kelepçelendiği, polisin, kelepçeli halde yatan zanlının kafasına poşet geçirerek onu yere doğru bastırdığı yer almıştı.

ABD medyasındaki haberlerde, Prude'un bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldıktan sonra solunum cihazına bağlandığı ve otopsi raporuna göre ise 7 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Otopsi raporunda siyahi Prude'un ölümü, ''fiziksel baskı sonucu boğulma komplikasyonları'' ve "cinayet" olarak kayda geçmişti.

Medyaya yansıyan görüntüler büyük yankı uyandırırken, 6 ay sonra tekrar gündeme taşınan ölüm hadisesi ile ilgili video kaydı sosyal medyadaki paylaşımlarda geniş yer tutmuş, Prude’un kafasına tükürük poşeti geçirerek ölmesine neden olan 7 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştı.

ABD, bir süredir mayıs ayında Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ve son olarak Wisconsin'in Kenosha kentinde siyahi Jacob Blake'in polis tarafından çocuklarının gözü önünde 7 kez ateş açılarak vurulması, ülke genelinde protestolara ve yeniden alevlenen siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarına sahne oluyor.



