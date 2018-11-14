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ABD'de sınır krizi: Sayıları hızla artıyor

Orta Amerika’daki ülkelerden ABD’ye giriş yapmak için yola çıkan göçmenlerin ilk kafilesi ABD sınırına ulaştı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:44
ABD'de sınır krizi: Sayıları hızla artıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm tehditlerine rağmen başta Honduras olmak üzere Orta Amerika’nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan göç kafilesinin ilk üyeleri Meksika-ABD sınırına ulaştı. Sınır Devriye Ajanları’nın gözleri önünde, yaklaşık 20 kişiden oluşan kafile Tijuana Plajı'nda ABD ile Meksika’yı bölen metal panellere tırmanmaya başladı.

Sayı artıyor

Tijuana'ya ulaşan kişilerin ise sınırı geçtikten sonra ABD makamlarından iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı Sekreteri James Mattis acil olarak bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

ABD sınırına ulaşmak için yola çıkan diğer kafilelerin ise henüz Meksika’nın iç kesimlerinde yolculuklarına devam ettikleri belirtildi. Bunların arasında yaklaşık 200 kişilik bir grubun Meksika’nın başkenti Meksiko’da bir spor salonunda kaldığı aktarıldı. El Salvador'dan gelen yaklaşık 2 bin göçmenden oluşan diğer bir grubun ise Meksika’nın Veracruz eyaletindeki Sayula bölgesine yaklaştığı belirtildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:44
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