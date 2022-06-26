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Dünya ABD'de silahlı saldırılar! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de silahlı saldırılar! Ölü ve yaralılar var

ABD'de hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 21:50:00 -
ABD'de silahlı saldırılar! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

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Yorumlar

haa

guzelmis lan
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