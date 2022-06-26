ABD'de silahlı saldırılar! Ölü ve yaralılar var
ABD'de hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.
Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.
Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.