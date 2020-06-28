ABD'de silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var! Zanlı önce arabasıyla daldı sonra ateş açtı
ABD'de ulusal bir perakende zincirine ait dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla dalan bir şahıs, ardından etraftakilere ateş açtı. Saldırganın, polis tarafından öldürülmeden önce açtığı ateş nedeniyle dağıtım merkezi çalışanı bir kişi hayatını kaybetti. Yaşanan saldırı sonucu silahlı saldırganla birlikte toplamda 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletinde bir perakende dağıtım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Önce aracıyla daldı, ardından etraftakilere ateş açtı
Polis yetkilileri, silahlı saldırganın, ulusal bir perakende zincirine ait dağıtım merkezinin antreposuna aracıyla daldığını ve tüfekle etraftakilere ateş açtığını bildirdi.
Saldırıda dağıtım merkezi çalışanı Martin Haro-Lozano (45) yaşamını yitirirken, antrepoda bulunanlardan dördü yaralandı.
Dağıtım merkezinin eski çalışanı olduğu belirlendi
Polis tarafından silahla vurularak öldürülen 31 yaşındaki erkek saldırganın geçmişte dağıtım merkezinde çalıştığı belirtildi.