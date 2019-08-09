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ABD’de silahlı saldırı hazırlığındaki bir kişi gözaltına alındı

ABD’nin Missouri eyaletinde bir şüpheli, Walmart isimli mağazaya saldırı hazırlığındayken polis tarafından gözaltına alındı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:36
ABD’de silahlı saldırı hazırlığındaki bir kişi gözaltına alındı

ABD’nin Missouri eyaletinde bir şüpheli, Walmart isimli mağazaya saldırı hazırlığındayken polis tarafından gözaltına alındı.


ABD’nin Missouri eyaletinin Springfield kentinde Walmart isimli bir mağaza zincirine tam teçhizatlı saldırı hazırlığında olduğu belirtilen silahlı bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı. Springfield Emniyetinden yapılan açıklamada, Walmart’ta silahlı bir adamın gözaltına alındığı ve artık halk için bir tehdit olmadığı belirtildi.


Walmart’ta gözaltına alınan silahlı kişinin polise verdiği ilk ifadesinde, amacının mağazada çalışan hiç kimseye huzur ya da rahatlık vermemek olduğunu ve “Hayatta oldukları için şanslılar” dediği belirtildi.


Springfield Emniyetinden polis memuru Mike Lucas yaptığı açıklamada, gözaltına alınan kişinin 20’li yaşlarında, tüfekli, tam donanımlı ve saldırı hazırlığında olduğunu kaydetti. Lucas, akşam saatlerinde gözaltına alınan zanlının, silahını ateşlemediği ve kimsenin yaralanmadığını, zanlının emniyetteki sorgusuna devam edildiğini söyledi.


Teksas eyaletinde geçtiğimiz hafta Walmart mağazasına saldıran bir kişi, onlarca kişinin ölümüne sebep olmuştu. Kısa bir süre sonra ise yine Walmart’ın başka bir şubesinde silahlı çatışma yaşanmıştı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:36
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