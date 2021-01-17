ABD'de silahla ve 509 mermiyle yakalanan şahıs tutuklandı
ABD'de 20 Ocak'ta Donald Trump'tan başkanlık görevini devralacak Joe Biden'ın yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri sıkılaştırılırken polis kontrol noktasını geçmeye çalışan bir kişi, üzerinde dolu bir silah ve 509 adet mermi ile yakalandı.
ABD’de başkent Washington DC’de sahte akreditasyonla polis kontrol noktasını geçmeye çalışan bir kişi, üzerinde dolu bir silah ve 509 adet mermi ile yakalanarak tutuklandı.
Biden'ın yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri
ABD’de yeni Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta yapılacak yemin törenine günler kalmışken başkent Washington DC’deki güvenlik önlemleri sıkılaştırılıyor. Polis, başkent merkezinde Kongre binasının kuzeyinde bulunan bir kontrol noktasında sahte akreditasyonla güvenlik noktasını geçmeye çalışan bir kişiyi tutukladı.
Silah ve mühimmatlı bir kişi yakalandı
Virginia eyaletinde yaşadığı belirtilen Beeler adlı adamın üzerinde dolu bir silah ile 509 adet mermi bulunduğu aktarıldı. Beeler’ın yetkisiz silah ve mühimmat bulundurduğu için tutuklandığı bildirildi.
Kongre baskını
ABD'de Donald Trump taraftarlarının Kongre binasına gerçekleştirdiği baskın sonrası ABD'de olaylar dinmiyor. Sokaklarda ulasal muhafızlar konuşlandırılırken Biden'ın yemin töreni öncesi güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.