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Dünya ABD'de silah alımını zorlaştırmak için harekete geçtiler
Dünya

ABD'de silah alımını zorlaştırmak için harekete geçtiler

ABD Temsilciler Meclisi, silah alımlarında daha sıkı güvenlik kontrolü getiren iki yasa tasarısını onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 23:41:00 -
ABD'de silah alımını zorlaştırmak için harekete geçtiler

ABD Temsilciler Meclisi, silah alımında sıkı güvenlik öngören tasarıları kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen iki ayrı tasarı, ülkede uzun zaman sonra silah alımlarında daha sıkı güvenlik kontrolü öngören ilk yasa çalışması olarak dikkat çekti.

Demokratların sunduğu tasarılar, yeni silah alımlarında ve başka bir kişiye silah transferlerinde daha sıkı güvenlik kontrolü öngörüyor, güvenlik kontrolleri için süreyi 3 günden 10 güne çıkarıyor.

California vekili Mike Thompson tarafından sunulan ilk tasarı 203 "hayır"a karşı 227 "evet" oyuyla Güney Carolina vekili Jim Clyburn tarafından sunulan ikinci tasarı ise 201 "hayır" oyuna karşılık 219 "evet"le kabul edildi.

Senatoda Demokratların üstünlüğü olmasına karşın daha sıkı güvenlik kontrolü öngören tasarıların kabul edilebilmesi için 60 oya ulaşılması gerekiyor ve Cumhuriyetçilerin hemen tamamı silah kontrolü yasalarına karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçiler, silah alımlarını kısıtlayacak yasaların, ABD Anayasası'nın 2. ek maddesindeki birey haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

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