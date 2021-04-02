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Dünya ABD'de silah alımı için rekor başvuru
Dünya

ABD'de silah alımı için rekor başvuru

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ateşli silah alırken gereken sabıka kaydı için yapılan başvuruların, Mart ayında rekor bir düzeye ulaştığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 02:05:00 -
ABD'de silah alımı için rekor başvuru

CNN'in Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) elde ettiği bilgiye göre, geçen ay yaklaşık 4,7 milyon ABD'linin, silah satın alırken istenen adli sicil kaydı almak için başvurduğu; bu rakamın, şubat ayına göre yüzde 36 artış gösterdiği belirtildi.

Sabıka kaydı başvurularının, Atlanta ve Colorado'nun Boulder şehirlerinde bir düzineden fazla insanın silahlı saldırılarda ölmesi üzerine, ABD Temsilciler Meclisinde silah satışlarının zorlaştırılmasına yönelik tasarıların onaylandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Koronavirüs yardım çekleri etkiledi

Haberde, yeni tip koronavirüs (Koivid-19) salgını kapsamında federal hükümetin dağıttığı binlerce dolarlık maddi desteğin, ABD'lileri silah alımına yönlendirip satışları artırmış olabileceğine işaret edildi.

Temsilciler Meclisi 11 Mart'ta, tüm silah satışları ve transferleri için sabıka kaydı kontrollerini arttıran iki silah kontrol yasasını onaylamış, ABD Başkanı Joe Biden da 22 Mart'ta Boulder'da bir polis memuru dahil 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından silah kontrol yasasını desteklediğini açıklamıştı.

Tasarıların yasalaşması için ABD Senatosunda 50 Demokrat ve en az 10 Cumhuriyetçi Senatörün desteği gerekiyor.

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