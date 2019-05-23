ABD’de şiddetli hortum: En az 3 kişi öldü ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece meydana gelen hortumda, en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD’nin Missouri eyaletinde çıkan hortum sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezlerinde alarmlar çalarken; yerel halk ‘deprem gibiydi’ dedi. Hortum, ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Jefferson şehrinde dün gece çıktı. Yerel basın, çıkan hortumda çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğünü; en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca şehir merkezlerinde alarmlar ile halka uyarılar verildi. 3 kişinin hayatını kaybettiği hortumu, vatandaşlar cep telefonları ile görüntülendi.

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