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Aktüel ABD'de şeker ve alkol tüketiminin azaltılması önerisine rağmen "beslenme yönergesi" değiştirilmedi
Aktüel

ABD'de şeker ve alkol tüketiminin azaltılması önerisine rağmen "beslenme yönergesi" değiştirilmedi

Yeniakit Publisher
2020-12-30 03:19:32 -
ABD'de şeker ve alkol tüketiminin azaltılması önerisine rağmen "beslenme yönergesi" değiştirilmedi

NEW YORK (AA) - ABD yönetimi, bilimsel danışma komitesinin şeker ve alkol tüketiminin azaltılması önerisine rağmen her beş yılda güncellediği beslenme yönergesinde tüketim miktarını değiştirmedi.

20 akademisyen ve doktordan oluşan bilimsel komite obezite, diabet, kalp hastalığı ve kanser gibi hastalıkların artmasını gerekçe göstererek, tüketilen gıdalardaki katkı maddeli şeker oranının günlük yüzde 10'dan yüzde 6'ya düşürülmesini tavsiye attı.

Komite ayrıca erkekler için alkollü içecek sınırının günde ikiden bire indirilmesini önerdi.

ABD Tarım, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, komitenin önerilerini inceledikten sonra, değişim için yeterince kanıt olmadığı gerekçesiyle tavsiye edilen düşük miktarlara, güncellediği beslenme yönergesinde yer vermedi.

Yeni beslenme yönergesinde komitenin 2 yaş altı çocukların hiç ilave şeker tüketmemesi tavsiyesi ise yer aldı.

Her beş yılda güncellenen beslenme yönergesi okulların öğle yemeği programlarını şekillendirmeden gıda şirketlerinin ne ürettiğine kadar birçok değişime neden olabiliyor.



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