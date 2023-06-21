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Dünya ABD'de sefalet artıyor! Evsiz sayısı rekor kırdı
Dünya

ABD'de sefalet artıyor! Evsiz sayısı rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 05:55:00 -
ABD'de sefalet artıyor! Evsiz sayısı rekor kırdı

ABD'de son yıllarda yetersiz gelir ile ev ve kira fiyatlarının yükselmesi nedeniyle evsizlerin sayısı rekor seviyede arttı.

ABD'de düşük gelir ve emlak piyasasındaki artış sebebiyle evsizlerin sayısı ciddi şekilde artıyor.

Kaliforniya San Francisco Üniversitesi'nde (UCSF) yapılan çalışmada Kaliforniya eyaletinde artan evsizlik oranları ve buna neden olan faktörler incelendi.

Araştırmaya göre eyalette 171 bin kişi evsiz ve sayı ABD'deki toplamın yüzde 30'unu oluşturuyor.

Eyalet nüfusunun yüzde 6'sını oluşturan siyahiler aynı zamanda evsizlerin de yüzde 26'sına tekabül ediyor.

Aylık kazancın büyük bölümü kiraya gidiyor

Araştırma kapsamında 2021 ve 2022 yılları arasında 3 bin 200 evsiz yetişkinle anket, bunlar arasında 365 kişiyle ise kapsamlı mülakatlar yapıldı.
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Katılımcıların yüzde 90'ı evsiz olmadan önce halihazırda eyalette yaşayan insanlardan oluşurken bu insanların yarısının sağlık sorunları, fiziksel engeller ve yaş sebebiyle çalışamadığı belirlendi.

ABD'de evsizlerin sayısı her geçen gün artıyor

Söz konusu insanların evlerini kaybetmeden önce aylık gelirlerinin ortalama 960 dolar olduğu belirtilirken daha önce kirada yaşayan evsizlerin ise aylık kazandıkları 1400 doların yarısının kiraya gittiği saptandı.

Daha önce kirada yaşayan katılımcıların yüzde 20'sinden fazlası gelir düşüklüğü ve maaş kısıtları nedeniyle evlerinden çıkarıldığını kaydetti.

Bir oda için haftada 90 saat çalışılması gerekiyor

Çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Margot Kushel, kiraların yüksekliğinin evsizliği artırdığını ifade etti.

Araştırma evsizlerin hayatlarını iyileştirecek kamu projelerinin desteğini artırmayı ve evsizlere karşı kamuoyunda oluşan önyargıları dönüştürmeyi hedefliyor.

ABD Ulusal Düşük Gelirliler İçin Konut Birliğine göre ülkede asgari ücretle saatlik 15,50 dolar kazanan bir kişinin bir odalı ev kiralayabilmesi için haftada 90 saat çalışması gerekiyor.

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