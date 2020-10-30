  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de seçimlere 4 gün kala adayların miting maratonu sürüyor
Aktüel

ABD'de seçimlere 4 gün kala adayların miting maratonu sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:43:05 -
ABD'de seçimlere 4 gün kala adayların miting maratonu sürüyor

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerine 4 gün kala Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden aynı gün içinde Minnesota ve Wisconsin'de miting düzenleyecek.

3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Trump ve eski Başkan Yardımcısı Biden, özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor.

Trump'ın bugünkü programının ilk durağı Michigan oldu. Ardından bir başka kritik eyalet olan Wisconsin'e geçen Trump, buradaki mitinginden sonra Minnesota'da miting düzenleyecek.

Demokrat Biden da Arizona'da gerçekleştirdiği iki miting ile güne başladı. Daha sonra Wisconsin'de konuşma yapacak Biden, Iowa ve Minnesota'da da seçmenlerle bir araya gelecek.

Adaylar böylece aynı gün içinde Minnesota ve Wisconsin'de destekçileri ile buluşmuş olacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Erdoğan: Hayati öneme sahip, bu öyle rastgele söylemiş bir ifade değil
Gündem

Erdoğan: Hayati öneme sahip, bu öyle rastgele söylemiş bir ifade değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda konuştu.
İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi
Gündem

İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi

İzmir'de meydana gelen 6.9'luk depremde, bir vatandaşın korku içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve salavat çektiği anlar, kameralara böyle y..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay