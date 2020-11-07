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Dünya ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"
Dünya

ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

Türkiye ile yakın temaslarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevden alınacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:57:00 -
ABD'de seçimler bitmeden Türkiye'yi yakından ilgilendiren iddia! "Görevden alınacak"

İngiltere merkezli Şarku'l Avsat (Ortadoğu) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevinden ayrılacağını yazdı.

James Jeffrey'nin Avrupalı ve Arap yetkililerle görevinin sona ereceğine dair görüştüğü ve Demokrat Joe Biden'ın başkan seçilmesi halinde de ABD'nin Suriye'deki politikasının değişmeyeceği yolunda mesaj verdiği iddia edildi.

Türkiye'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey'den boşalacak yere ise Joel Rayburn'ün geleceği öne sürülüyor.

James Jeffrey, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgüt PKK uzantısı PYD/YPG güçlerine askeri destek verilmesinin mimarlarından biri.

Gazeteye göre; Jeffrey, Avrupalı yetkililerle yaptığı telefon görüşmesinde şu ifadeleri sarf etti:

"Biden yönetimi de olsa Trump yönetimi de olsa askeri varlığımızda bir değişiklik olacağını düşünmüyorum, yaptırım politikamızda bir değişim olacağını düşünmüyorum, İran'ın Suriye'den çıkmasına yönelik talebimizde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum."

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