ABD'de seçimde son 2 gün! Trump’tan iç savaş uyarısı

Pensilvanya’da düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Cumhuriyetçi Parti’nin ikinci kez aday gösterdiği Trump, seçimin kazananının hemen belli olmaması halinde ülkede “kaos çıkabileceğini” söyledi. Trump, seçimin sonucunun belli olmasının haftalar alabileceğini, bu süre içerisinde de “çok kötü şeyler” olabileceğini söyleyerek iç savaş uyarısı yaptı.



Trump’ın bu sözleri Amerikan medyasında “İç savaş” uyarısı olarak yer alırken polisin seçim sonrası çıkabilecek huzursuzluklara karşı önlem aldığı ancak bazı bölgelerde silah satışlarının arttığı bildiriliyor.



90 milyon oy kullanıldı



Verilen bilgilere göre; ABD’de 90 milyondan fazla seçmen mektupla veya açık olan sandıklara giderek şimdiden oyunu kullandı. Bu sayının, 2016’daki seçimlerde oy kullanan seçmenlerin yüzde 65’ine tekabül ettiği bildirildi. Söz konusu veriler ışığında seçime katılım oranının rekor olması bekleniyor. Yarın bitecek seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli senatodaki 35 sandalye değişecek. Anketlerde Biden 2 puan farkla önde görünürken, kararsızların oyunun başkanı belirleyeceği ifade edildi.