  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de seçimde son 2 gün! Trump’tan iç savaş uyarısı
Dünya

ABD'de seçimde son 2 gün! Trump’tan iç savaş uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, yarın oy kullanmanın son bulacağı başkanlık seçimi sonrasında ülkede çıkabilecek huzursuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:39:00 -
ABD'de seçimde son 2 gün! Trump’tan iç savaş uyarısı

Pensilvanya’da düzenlenen bir seçim etkinliğinde konuşan Cumhuriyetçi Parti’nin ikinci kez aday gösterdiği Trump, seçimin kazananının hemen belli olmaması halinde ülkede “kaos çıkabileceğini” söyledi. Trump, seçimin sonucunun belli olmasının haftalar alabileceğini, bu süre içerisinde de “çok kötü şeyler” olabileceğini söyleyerek iç savaş uyarısı yaptı.

Trump’ın bu sözleri Amerikan medyasında “İç savaş” uyarısı olarak yer alırken polisin seçim sonrası çıkabilecek huzursuzluklara karşı önlem aldığı ancak bazı bölgelerde silah satışlarının arttığı bildiriliyor.

90 milyon oy kullanıldı

Verilen bilgilere göre; ABD’de 90 milyondan fazla seçmen mektupla veya açık olan sandıklara giderek şimdiden oyunu kullandı. Bu sayının, 2016’daki seçimlerde oy kullanan seçmenlerin yüzde 65’ine tekabül ettiği bildirildi. Söz konusu veriler ışığında seçime katılım oranının rekor olması bekleniyor. Yarın bitecek seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli senatodaki 35 sandalye değişecek. Anketlerde Biden 2 puan farkla önde görünürken, kararsızların oyunun başkanı belirleyeceği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...
Dünya

Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

İsmet İnönü'den itiraf: Kemalistlerin Harf İnkılabı yalanı çöktü!
Aktüel

İsmet İnönü'den itiraf: Kemalistlerin Harf İnkılabı yalanı çöktü!

Gazeteci Yazar Kemal Özer sosyal medya hesabından tarihi bir belge paylaştı. Özer paylaşımındaki belgede, kendi hatıratında itiraflarda bulu..
İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar
Dünya

İran'dan skandal Türkiye adımı! Bu kez sınırı aştılar

İran'ın kasıtlı olarak Türkiye'ye yönelik kara propagandası sürüyor. İran devlet televizyonu, Türkiye'nin Karabağ'a binlerce paralı asker gö..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay