ABD’de savaş kapıda! Sokağa inen silahlı gruptan açık çağrı
ABD’de, “Black Panther” isimli grup, silahlarıyla birlikte sokağa indi. Siyahilerden oluşan grup, aşırı sağcı beyazlara, “Savaş meydanında karşımıza çıkın” çağrısında bulundu.
ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından kaos ortamı devam ediyor. Son olarak kendilerine "Black Panther" (Siyah Panter) adı veren bir grup sokağa inerek savaş çağrısı yaptı.
Black Panther grubu, beyaz aşırı sağcılara "savaş alanında karşılarına çıkma" çağrısında bulundu. Aşırı sağcılar, er meydanı çağrısına henüz yanıt vermedi. ABD kamuoyu gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor.
George Floyd'un öldürülmesi
Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.
Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.