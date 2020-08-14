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Ekonomi

ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentileri karşıladı

Ülkede sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 3 artarak beklenti paralelinde bir artış gösterdi - Kapasite kullanım oranı da bu dönemde yüzde 70,6 seviyesinde gerçekleşerek beklentileri geride bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 17:08:14 -
ABD'de sanayi üretimi temmuzda beklentileri karşıladı

WASHINGTON (AA) - ABD'de sanayi üretimi, temmuzda aylık yüzde 3 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3'lük artış kaydetti.

Bu dönemde piyasa beklentisiyle paralel bir seyir izleyen sanayi üretim verisi, haziran ayında yüzde 5,7 artış göstermişti.

Sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi dönemdeki seviyesinin altında kalmasına rağmen ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıs ayında yakaladığı artış eğilimini korudu.

İmalat sanayi üretimi de temmuzda yüzde 3,4'lük artış gösterdi. Piyasa beklentisini geride bırakan imalat sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 3 artması öngörülüyordu. İmalat sanayi üretimi, haziranda da yüzde 7,4'lük yükseliş kaydetmişti.

Kapasite kullanım oranı ise temmuzda beklentinin biraz üzerine çıkarak 2,1 puan artışla yüzde 70,6'ya yükseldi. Kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi, temmuz ayında yüzde 70,3 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 68,5 olmuştu.

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