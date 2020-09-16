  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de polis baskınında öldürülen siyahi kadın için 12 milyon dolar ödenecek
Aktüel

ABD'de polis baskınında öldürülen siyahi kadın için 12 milyon dolar ödenecek

Yeniakit Publisher
2020-09-16 00:59:13 -
ABD'de polis baskınında öldürülen siyahi kadın için 12 milyon dolar ödenecek

NEW YORK (AA) - ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın martta evine giren polis tarafından öldürülmesinden dolayı ailesine 12 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, bugün yaptığı açıklamada, Taylor'ın ailesine, yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini, ayrıca, polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurdu.

Fischer, Taylor'un annesi Tamika Palmer'a atıfta bulunarak, "Bayan Palmer'ın acısını hayal bile edemiyorum ve Breonna'nın ölümü için çok çok üzgünüm." dedi.

Belediye Başkanı, ailesine yapılan ödeme ile Taylor'ın ölümüne karışan polislerle ilgili cezai soruşturmanın bağlantısı olmadığını vurguladı.

- ''Siyah bir kadın için ödenen en büyük meblağ''

Basın açıklamasında hazır bulunan Taylor'un ailesinin avukatı Ben Crump, "Breonna Taylor'ın ölümünün örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Crump, şehir yönetiminin vermeyi taahhüt ettiği 12 milyon doların, ''polis tarafından öldürülen siyahi bir kadın için bugüne kadar ödenen en büyük meblağ'' olduğunu vurguladı.

Breonna Taylor'ın annesi Tamika Palmer ise kızının gece yarısı evinde vurularak öldürülmesi hadisesine karışan polislerin mutlaka ceza alması gerektiğini belirterek, "Bugün Breonna için tam adalet sağlamanın başlangıcı olması dolayısı ile çok önemli bir gün." ifadesini kullandı.

- Taylor'ın ölümü

26 yaşındaki acil tıp teknisyeni siyahi Amerikalı Breonna Taylor, martta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı