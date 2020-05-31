  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD’de polis ateş açtı! Korkudan ‘Girinn Girinn Girinn’ sesleri

Şiddetli eylemlerin yükseldiği ABD’de polis video çeken kişilere ateş açtı. İçeriye kaçan kişilerin ‘girin, girin, girin’ gibi Türkçe kelimelere benzer kelime kullanarak bağırdığı sosyal medyada paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:29:00 - 2020-05-31 10:30:44

ABD'de siyahi George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesini protesto gösterileri hız kesmiyor.

ABD polisinin video çeken vatandaşlara ateş açması tepki topladı. İçeriye kaçan kişilerin ‘girin, girin, girin’ gibi Türkçe kelimelere benzer kelime kullanarak bağırdığı sosyal medyada paylaşıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

girin degil, get in get in
  • Yanıtla
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı