ABD’de polis ateş açtı! Korkudan ‘Girinn Girinn Girinn’ sesleri
Şiddetli eylemlerin yükseldiği ABD’de polis video çeken kişilere ateş açtı. İçeriye kaçan kişilerin ‘girin, girin, girin’ gibi Türkçe kelimelere benzer kelime kullanarak bağırdığı sosyal medyada paylaşıldı.
ABD'de siyahi George Floyd'un beyaz bir polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesini protesto gösterileri hız kesmiyor.
ABD polisinin video çeken vatandaşlara ateş açması tepki topladı. İçeriye kaçan kişilerin ‘girin, girin, girin’ gibi Türkçe kelimelere benzer kelime kullanarak bağırdığı sosyal medyada paylaşıldı.