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Dünya ABD'de pilotu bayılan uçak, deneyimsiz yolcu tarafından indirildi
Dünya

ABD'de pilotu bayılan uçak, deneyimsiz yolcu tarafından indirildi

ABD'nin Florida eyaletine doğru seyahat eden uçağın pilotu bayılınca kuleyle irtibata geçen yolcu, uçağı sorunsuz şekilde havalimanına indirmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 00:19:00 -
ABD'de pilotu bayılan uçak, deneyimsiz yolcu tarafından indirildi

ABD'nin Florida eyaletine doğru seyahat eden uçağın pilotu bayılınca kuleyle irtibata geçen yolcu, uçağı sorunsuz şekilde havalimanına indirmeyi başardı.

LiveATC.net sitesinde yayınlanan ses kaydında, Fort Pierce'daki kuleyle irtibata geçen bir yolcunun, pilotun rahatsızlandığını, uçağı nasıl uçuracağına dair "hiçbir fikri olmadığını" söylediği duyuldu.

Bahamalardan havalanan ve olay anında Florida'nın güney kesimlerinde seyrettiği anlaşılan Cessna Caravan tipi uçaktaki birkaç kişiden biri olduğunu söyleyen yolcu, hava trafik kontrolörlerinin yardımı sonucu uçağı Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na zarar vermeden indirmeyi başardı.

Kule görevlisi, ismi belirtilmeyen yolcuya, "Uçağın kanatlarını düz tutmaya çalışarak alçalmayı deneyin. Kontrol kolunu ileri doğru itin ve çok yavaş bir hızda inmeye, kıyıyı kuzeye veya güneye doğru takip etmeye çalışın." diyerek yönlendirme yaptı.

Kuleyle iletişime geçtikten 4 dakika sonra radarda görünen uçak, hiçbir uçuş deneyimi olmadığı halde sakinliğini korumayı başaran ve direktifleri yerine getiren yolcu tarafından güvenli ve sorunsuz bir şekilde indirildi.

O sırada kuleyle irtibatta olan American Airlines pilotunun şaşkın ifadeleri de ses kaydına yansıdı.

Daha sonra uçağın Palm Beach Uluslararası Havalimanına indiğini gösteren görüntüler, ABD medyasında yayınlandı.

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